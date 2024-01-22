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Постачання неякісного одягу для ЗСУ: Романа Гринкевича доставили до зали суду

Постачання неякісного одягу для ЗСУ: Романа Гринкевича доставили до зали суду

Київ • УНН

 • 23077 перегляди

Романа Гринкевича, підозрюваного у постачанні неякісного одягу для Збройних сил України, доставили до суду для обрання запобіжного заходу.

У Печерський районний суд Києва доставили Романа Гринкевича, підозрюваного в постачанні неякісного одягу для ЗСУ, для обрання заборіжного заходу, передає УНН.

Наразі підозрюваний Роман Гринкевич перебуває в залі суду. Він намагається закрити обличчя та не відповідає на запитання журналістів.

Постачання неякісного одягу для ЗСУ: суд дозволив затримати Романа Гринкевича19.01.24, 18:02 • 23896 переглядiв

Додамо

Раніше стало відомо, що сторона обвинувачення проситиме для нього арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів.

Нагадаємо

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

Антоніна Туманова

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