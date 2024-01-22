Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

В Печерский районный суд Киева доставили Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, для избрания меры пресечения, передает УНН.

Сейчас подозреваемый Роман Гринкевич находится в зале суда. Он пытается закрыть лицо и не отвечает на вопросы журналистов.

Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича

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Ранее стало известно, что сторона обвинения будет просить для него ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов.

Напомним

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.