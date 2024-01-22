Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  53818 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  77706 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  102769 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  109297 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  111380 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  119200 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222513 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273911 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232461 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221540 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 17:46  •  8751 просмотра

Read in English

Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.

В Печерский районный суд Киева доставили Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, для избрания меры пресечения, передает УНН.

Сейчас подозреваемый Роман Гринкевич находится в зале суда. Он пытается закрыть лицо и не отвечает на вопросы журналистов.

Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича19 январь 2024, 16:02 • 21147 просмотров

Добавим

Ранее стало известно, что сторона обвинения будет просить для него ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов.

Напомним

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Постачання неякісного одягу для ЗСУ: Романа Гринкевича доставили до зали суду
Supply of low-quality clothing for the Armed Forces of Ukraine: Roman Hrynkevych brought to the courtroom
Новости по теме

Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Криминал и ЧП •   •  8751 просмотра
Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Экономика •   •  11107 просмотра
Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.

Война •   •  12690 просмотра
В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.

Экономика •   •  14353 просмотра
Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.

Политика •   •  12364 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что в 2023 году семерым должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в коррупции, а одно дело было передано в Высший антикоррупционный суд. Преступления включали закупку некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты, а также растрату средств.

Криминал и ЧП •   •  10474 просмотра
В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин

"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.

Общество •   •  11451 просмотра
"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области

Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО

После полутора лет споров, на этой неделе парламент Турции может проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора.

Новости Мира •   •  10468 просмотра
Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

По его словам, ВСУ необходимо немедленно распространять и совершенствовать использование средств радиоэлектронной разведки.

Война •   •  53818 просмотра
Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии

Шторм Иша повредил несколько деревьев в "Dark Hedges" в Северной Ирландии, - месте, известном благодаря своему появлению в сериале "Игра престолов". Защитники природы выразили обеспокоенность состоянием региона после урагана.

Культура •   •  11804 просмотра
Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии