Постачали до рф насоси для атомних реакторів: керівникам сумського заводу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. СБУ повідомила про підозру двом посадовцям заводу у Сумах, які постачали до росії насоси для атомних реакторів, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Зазначається, що підприємство в Сумах, яке виготовляє насосне обладнання, входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших «донорів» бюджету рф.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій.
Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.
Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до рф.
Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.
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Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.
У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.
Доповнення
Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.