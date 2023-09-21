Поставляли в рф насосы для атомных реакторов: руководителям сумского завода сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. СБУ сообщила о подозрении двум должностным лицам завода в Сумах, которые поставляли в Россию насосы для атомных реакторов, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Отмечается, что предприятие в Сумах, производящее насосное оборудование, входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших «доноров» бюджета рф.
По данным следствия, после полномасштабного вторжения рф руководство сумского завода разработало схему поставок украинской продукции в россию в обход наложенных санкций.
Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.
Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в рф.
Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.
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Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки.
В результате следственных действий арестованы уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.
Дополнение
Сейчас двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.