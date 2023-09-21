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Поставляли в рф насосы для атомных реакторов: руководителям сумского завода сообщили о подозрении

Поставляли в рф насосы для атомных реакторов: руководителям сумского завода сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 166034 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. СБУ сообщила о подозрении двум должностным лицам завода в Сумах, которые поставляли в Россию насосы для атомных реакторов, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Отмечается, что предприятие в Сумах, производящее насосное оборудование, входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших «доноров» бюджета рф.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения рф руководство сумского завода разработало схему поставок украинской продукции в россию в обход наложенных санкций.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.

Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в рф.

Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.

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Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

В результате следственных действий арестованы уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.

Дополнение

Сейчас двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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