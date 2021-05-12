Посольству в Ізраїлі наразі не відомо про наявність українців серед постраждалих після ракетних обстрілів із Сектору Газа

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"Посольство України в Ізраїлі наразі не отримувало інформацію про наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок ракетних обстрілів із Сектору Газа. Українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі", - повідомив Ніколенко.

Контекст

З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі обмінюються ударами, які послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули на початку травня. Згідно з наявною інформацією, в Газі жертвами бомбардувань і артобстрілів стали близько 40 палестинців, понад 230 осіб постраждали. Повідомлялося також про п’ятьох загиблих під час ракетного обстрілу ізраїльтян.

Зауважимо, що напередодні через ракетні обстріли та напружену ситуацію рейс авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва, розвернувся та вирушив в бік Кіпру.



Детальніше про останні події конфлікту ви можете прочитати в матеріалі УНН.



