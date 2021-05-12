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Посольству в Израиле пока не известно о наличии украинцев среди пострадавших после ракетных обстрелов из Сектора Газа

Киев • УНН

 • 17268 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сейчас Посольство Украины в Израиле не располагает информацией о наличии украинских граждан среди пострадавших в результате ракетных обстрелов из Сектора Газа. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Посольству в Израиле пока не известно о наличии украинцев среди пострадавших после ракетных обстрелов из Сектора Газа

Цитата:

"Посольство Украины в Израиле пока не получало информацию о наличии украинских граждан среди пострадавших в результате ракетных обстрелов из Сектора Газа. Украинские дипломаты держат ситуацию на особом контроле", - сообщил Николенко.

Контекст

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе обмениваются ударами, которые последовали за волнениями в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувших в начале мая. Согласно имеющейся информации, в Газе жертвами бомбардировок и артобстрелов стали около 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших во время ракетного обстрела израильтян.

Заметим, что накануне из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и отправился в сторону Кипра.

Подробнее о последних событиях конфликта вы можете прочитать в материале УНН.

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