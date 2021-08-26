Посольство України в Москві не має інформації про те, чи вивозила Росія українців з Афганістану

Цитата

“На даний час офіційна інформація з приводу прибуття до РФ громадян України з Афганістану до дипустанови не надходила і фактів безпосереднього звернення останніх не зареєстровано”, — повідомили у посольстві.

Контекст

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що не мають інформації щодо можливої евакуації Росією громадян України з Кабула.

Російські ЗМІ 26 серпня повідомили, що чотири літаки Міністерства оборони Росії, раніше виділені для евакуації людей з Афганістану, в ніч на четвер приземлилися у Московській області. Наразі точної кількості евакуйованих не вказують, раніше повідомлялося про намір евакуювати з Афганістану понад 500 осіб — громадян Росії, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, а також України. Офіційної інформації про те, чи були на борту російських літаків українські громадяни, немає.

США і багато інших країн почали евакуацію своїх громадян з Афганістану після того, як в середині серпня контроль над країною встановив рух “Талібан”. Від початку евакуації з аеропорту Кабула, за даними Білого дому, було вивезено понад 90 тисяч людей, в тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.

Напередодні у МЗС України повідомили виданню, що в Афганістані залишаються близько 90 громадян України, і МЗС з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців, “зокрема із залученням логістичних можливостей наших західних партнерів”.