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Посольство Украины в Москве не располагает информацией о том, вывозила ли Россия украинцев из Афганистана

Посольство Украины в Москве не располагает информацией о том, вывозила ли Россия украинцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 12415 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Посольство Украины в России не располагает информацией о возможном вывозе Россией украинцев во время эвакуации из Афганистана. Об этом в посольстве сообщили в ответ на запрос Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время официальная информация по поводу прибытия в РФ граждан Украины из Афганистана в диппредставительства не поступало и фактов непосредственного обращения остальных не зарегистрировано”, — сообщили в посольстве.

Контекст

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что не располагают информацией о возможной эвакуации Россией граждан Украины из Кабула.

Российские СМИ 26 августа сообщили, что четыре самолета Министерства обороны России, ранее выделенные для эвакуации людей из Афганистана, в ночь на четверг приземлились в Московской области. Сейчас точное количество эвакуированных не указывают, ранее сообщалось о намерении эвакуировать из Афганистана более 500 человек — граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Украины. Официальной информации о том, были ли на борту российских самолетов украинские граждане, нет.

США и многие другие страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана после того, как в середине августа контроль над страной установил движение “Талибан”. С начала эвакуации аэропорта Кабула, по данным Белого дома, было вывезено более 90 тысяч человек в том числе десятки тысяч афганцев, которым угрожают репрессии со стороны талибов.

Накануне в МИД Украины сообщили изданию, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины, и МИД с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинский, “в частности с привлечением логистических возможностей наших западных партнеров”.

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