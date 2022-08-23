Посольство США закликало своїх громадян покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян покинути Україну через підвищену загрозу ракетних ударів з боку росії. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва США в Україні, пише УНН.
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"Держдепартамент має інформацію, що росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - наголосили у відомстві.
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Оборонні відомства України попереджають про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку окупантів, як всередині України, так і за її межами.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголосила, що Україна готова до можливих провокацій росії в День Незалежності, 24 серпня.
Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.