Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

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"Госдепартамент имеет информацию, что россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - отметили в ведомстве.

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Оборонительные ведомства Украины предупреждают о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны оккупантов, как внутри Украины, так и за ее пределами.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что Украина готова к возможным провокациям россии в День Независимости, 24 августа.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, армия рф имеет другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.