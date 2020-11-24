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Посольство Швейцарії в Україні про скасований матч Ліги націй: питання має вирішитися за спортивним принципом

Посольство Швейцарії в Україні про скасований матч Ліги націй: питання має вирішитися за спортивним принципом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Посольство Швейцарії в Україні прокоментувало ситуацію зі скасованим матчем Ліги націй "Швейцарія – Україна", передає УНН.

Так, у відповідь на інформаційний запит УНН заступник посла Швейцарії в Україні Сімон Піду вказав, що справа лежить поза зоною відповідальності посольства, оскільки вона пов’язана із міжнародним футболом.

"Компетенція у цій галузі на 100% відповідає компетенції УЄФА", - пише Піду.

Разом з тим, він додав, що поділяє розчарування українців та швейцарців щодо того, що матч не відбувся.

"Мені теж хотілося б, щоб гра відбулася", - додає дипломат.

Заступник посла наголосив, що рішення про те, аби організувати гру пізніше, зараз лежить на УЄФА і не залежить від "будь-якої швейцарської політичної чи спортивної влади".

"Посольство впевнене, що УЄФА прийме рішення, яке є найбільш справедливим для обох команд, а також повністю відповідає спортивному духу. Дійсно, жоден справжній спортсмен не хоче перемагати, не змагаючись", - резюмував Піду.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч "Швейцарія - Україна" через три випадки коронавірусу у "синьо-жовтих", а всю команду відправила на карантин. Рішення приймав санлікар, який у подібній ситуації з іншими командами 6 листопада дозволив провести повторне тестування гравців і згодом дозволив сам матч.

Українцям влада Швейцарії здати тести на "ковід" вдруге не дозволила - без пояснення причин. Хоча їх результати від початку виглядали сумнівними, бо показали позитивний результат у вже перехворілих футболістів.

УАФ наголошувала, що 13 гравців у команді мали негативні результати тестів і готові були виходити на поле.

Після повернення збірної в Україну повторне тестування засвідчило відсутність "ковіду" у всіх гравців та членів офіційної делегації.

Зараз в УЄФА Україна відстоює своє право на проведення матчу зі Швейцарією.

Українські Національні Новини

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