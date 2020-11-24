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Посольство Швейцарии в Украине об отмененном матче Лиги наций: вопрос должен решиться по спортивному принципу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Посольство Швейцарии в Украине прокомментировало ситуацию с отмененным матчем Лиги наций "Швейцария - Украина", передает УНН.

Так, в ответ на информационный запрос УНН заместитель посла Швейцарии в Украине Симон Пиду указал, что дело лежит вне зоны ответственности посольства, поскольку оно связано с международным футболом.

"Компетенция в этой области на 100% соответствует компетенции УЕФА", - пишет Пиду.

Вместе с тем, он добавил, что разделяет разочарование украинцев и швейцарцев о том, что матч не состоялся.

"Мне тоже хотелось бы, чтобы игра состоялась", - добавляет дипломат.

Заместитель посла подчеркнул, что решение о том, чтобы организовать игру позже, сейчас лежит на УЕФА и не зависит от "любой швейцарской политической или спортивной власти".

"Посольство уверено, что УЕФА примет решение, которое является наиболее справедливым для обеих команд, а также полностью соответствует спортивному духу. Действительно, ни один настоящий спортсмен не хочет побеждать, не соревнуясь", - резюмировал Пиду.

Напомним, во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч "Швейцария - Украина" из-за трех случаев коронавируса в "сине-желтых", а всю команду отправили на карантин. Решение принимал санврач, который в подобной ситуации с другими командами 6 ноября позволил провести повторное тестирование игроков и впоследствии позволил сам матч.

Украинцам власти Швейцарии сдать тесты на "ковид" во второй раз не позволили - без объяснения причин. Хотя их результаты изначально выглядели сомнительными, потому что показали положительный результат в уже переболевших футболистов.

УАФ отмечала, что 13 игроков в команде имели негативные результаты тестов и готовы были выходить на поле.

По возвращению сборной в Украину повторное тестирование показало отсутствие "ковида" у всех игроков и членов официальной делегации.

Сейчас в УЕФА Украина отстаивает свое право на проведение матча со Швейцарией.

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