Посольство Ірану в Анкарі евакуювали через повідомлення про теракт

На даний момент вулиці навколо посольства перекриті поліцією, а правоохоронці усе ще шукають вибуховий пристрій.



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Як повідомляв УНН великому теракту запобігли в Нідерландах. Семеро людей заарештовані за підозрою в його підготовці.



За даними правоохоронних органів, головним організатором атаки був “34-річний виходець з Іраку, який проживає в місті Арнем”.