Посольство Ірану в Анкарі евакуювали через повідомлення про теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Посольство Ірану в Анкарі, Туреччина, було евакуйовано після того, як турецькі спецслужби отримали повідомлення про можливого підривника-самогубцю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.
На даний момент вулиці навколо посольства перекриті поліцією, а правоохоронці усе ще шукають вибуховий пристрій.
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Як повідомляв УНН великому теракту запобігли в Нідерландах. Семеро людей заарештовані за підозрою в його підготовці.
За даними правоохоронних органів, головним організатором атаки був “34-річний виходець з Іраку, який проживає в місті Арнем”.