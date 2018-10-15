Посольство Ирана в Анкаре эвакуировали из-за сообщения о теракте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Посольство Ирана в Анкаре, Турция, было эвакуировано после того, как турецкие спецслужбы получили сообщение о возможном подрывнике-самоубийце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
На данный момент улицы вокруг посольства перекрыты полицией, а правоохранители все еще ищут взрывное устройство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт в Афганистане: не менее 22 погибших, десятки раненых
Как сообщал УНН, крупный теракт предотвратили в Нидерландах. Семь человек арестованы по подозрению в его подготовке.
По данным правоохранительных органов, главным организатором атаки был "34-летний выходец из Ирака, проживающий в городе Арнем".