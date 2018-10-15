Посольство Ирана в Анкаре эвакуировали из-за сообщения о теракте

На данный момент улицы вокруг посольства перекрыты полицией, а правоохранители все еще ищут взрывное устройство.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт в Афганистане: не менее 22 погибших, десятки раненых

Как сообщал УНН, крупный теракт предотвратили в Нидерландах. Семь человек арестованы по подозрению в его подготовке.



По данным правоохранительных органов, главным организатором атаки был "34-летний выходец из Ирака, проживающий в городе Арнем".