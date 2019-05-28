Посол України розповів про боротьбу з поширенням шкідливих ідей у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Соціальна мережа Facebook заблокувала 77 сторінок і 230 акаунтів з країн Європейського союзу, що поширювали ідеї ультраправих і дезінформацію. Таким європейським досвідом поділився у Twitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
"ЄС бореться з ультраправими. Один з фронтів - зупинити поширення їх ідей і дезінформації соцмережами. І ось Facebook заблокував 77 сторінок і 230 акаунтів з Німеччини, ВБ, Франції, Італії, Іспанії та Польщі з охопленням 32 млн людей. Двері блокування різних ідей відкриваються", - написав дипломат.
Зазначимо, раніше Facebook заблокував облікові записи американського діяча, лідера радикальної організації "Нація ісламу" Луїса Фаррахана, американського ведучого радіо-шоу, теоретика-конспіролога Алекса Джонса і ще кількох ультраправих активістів.