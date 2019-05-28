Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

"ЕС борется с ультраправыми. Один из фронтов - остановить распространение их идей и дезинформации сетями. И вот Facebook заблокировал 77 страниц и 230 аккаунтов из Германии, ВБ, Франции, Италии, Испании и Польши с охватом 32 млн человек. Двери блокировки различных идей открываются", - написал дипломат.

Отметим, ранее Facebook заблокировал аккаунты американского деятеля, лидера радикальной организации "Нация ислама" Луиса Фаррахана, американского ведущего радио-шоу, теоретика-конспиролога Алекса Джонса и еще нескольких ультраправых активистов.



