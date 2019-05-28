Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23413 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45301 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78306 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120348 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137300 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9889 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Социальная сеть Facebook заблокировала 77 страниц и 230 аккаунтов из стран Европейского союза, которые распространяли идеи ультраправых и дезинформацию. Таким европейским опытом поделился в Twitter постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"ЕС борется с ультраправыми. Один из фронтов - остановить распространение их идей и дезинформации сетями. И вот Facebook заблокировал 77 страниц и 230 аккаунтов из Германии, ВБ, Франции, Италии, Испании и Польши с охватом 32 млн человек. Двери блокировки различных идей открываются", - написал дипломат.

Отметим, ранее Facebook заблокировал аккаунты американского деятеля, лидера радикальной организации "Нация ислама" Луиса Фаррахана, американского ведущего радио-шоу, теоретика-конспиролога Алекса Джонса и еще нескольких ультраправых активистов.

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