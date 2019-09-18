Посол Саудівської Аравії в Британії: Іран напевно підтримував атаки на наші заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Іран “майже напевно” надавав підтримку тим, хто стоїть за нападом на нафтопереробні підприємства Saudi Aramco. Про це в інтерв’ю телерадіокорпорації BBC заявив в середу посол Саудівської Аравії у Великій Британії принц Халід бен Бандар Аль Сауд, передає УНН.
“Майже напевно напад підтримувався Іраном. Ми намагаємося не поспішати з відповіддю, оскільки останнє, що нам потрібно, це черговий конфлікт в регіоні”, — зазначив дипломат. Він висловив надію, що вчинений напад не стане приводом для великомасштабного військового протистояння на Близькому Сході.
Раніше в середу Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило про те, що протягом дня представить докази причетності Ірану до терористичної атаки на об’єкти Saudi Aramco. З поширеного відомством комюніке слід, що саудівські військові планують продемонструвати “іранську зброю, яка використовувалася в теракті”.
Як писав УНН, атака на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії стала попередженням з боку народу Ємену тим, хто розв’язав війну в цій країні. Про це в середу заявив президент Ірану Хасан Роухані.