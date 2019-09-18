Посол Саудовской Аравии в Британии: Иран наверняка поддерживал атаки на наши заводы

“Почти наверняка нападение поддерживалось Ираном. Мы пытаемся не торопиться с ответом, поскольку последнее, что нам нужно, это очередной конфликт в регионе”, — отметил дипломат. Он выразил надежду, что совершенное нападение не станет поводом для крупномасштабного военного противостояния на Ближнем Востоке.

Ранее в среду Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о том, что в течение дня представит доказательства причастности Ирана к террористической атаке на объекты Saudi Aramco. Из распространенного ведомством коммюнике следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать “использовавшееся в теракте иранское оружие”.

Как писал УНН, атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стала предупреждением со стороны народа Йемена тем, кто развязал войну в этой стране. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.