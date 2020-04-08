Посол Ізраїлю закликав паломників в Умані дотримуватись карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, спільно з міським головою міста Умані Олександром Цебрієм та головним рабином України Моше Реувеном Азманом, порадив паломникам в Умані дотримуватись вказівок місцевого самоврядування і залишитися у своїх будинках на час карантину. Відповідний документ на своїй сторінці в Facebook опублікував Джоель Ліон, передає УНН.
“Спільне звернення до паломників міста Умані від посла Держави Ізраїль Джоеля Ліона, міського голови міста Умань Олександра Цебрія, головного рабина України Моше Азмана та головного рабина міста Умань Якова Джанта. Всім жителям святого міста Умань. Тора заповідає нам - залишайся якомога далі від небезпеки… Через пандемію, яка вирує в нашому середовищі, ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування - “закон землі - це закон”. Залишайтесь на карантині у своїх будинках. Не виходьте на вулицю. Не збирайтеся в групи більше двох осіб. Носіть маски, якщо є нагальна потреба для виходу на вулицю. Якщо ви хворі, ідіть до лікарні, не залишайтесь вдома. Ви наражаєте на небезпеку себе та тих, хто знаходиться поряд з вами”, - йдеться у зверненні.
Також зазначається, що поліція буде контролювати дотримання карантину і штрафуватиме порушників.
“Бажаємо вам щасливого і кошерного Великодня з молитвами про те, щоб у свято спокутування нас також відкупили від цієї пандемії”, - вказано у зверненні.
Нагадаємо, в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид.