Посол Израиля призвал паломников в Умани придерживаться карантина

"Совместное обращение к паломникам города Умани от посла Государства Израиль Джоэля Лиона, городского головы города Умань Александра Цебрия, главного раввина Украины Моше Азмана и главного раввина города Умань Якова Джанта. Всем жителям святого города Умань. Тора заповедует нам - оставайся подальше от опасности... Из-за пандемии, которая бурлит в нашей обществе, мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления - "закон земли - это закон". Оставайтесь на карантине в своих домах. Не выходите на улицу. Не собирайтесь в группы более двух человек. Носите маски, если есть необходимость для выхода на улицу. Если вы больны, идите в больницу, не оставайтесь дома. Вы подвергаете опасности себя и тех, кто находится рядом с вами", - говорится в обращении.

Также отмечается, что полиция будет контролировать соблюдение карантина и штрафовать нарушителей.

"Желаем вам счастливой и кошерной Пасхи с молитвами о том, чтобы в праздник искупления нас также откупили от этой пандемии", - указано в обращении.

Напомним, в Умани от коронавируса умер паломник-хасид.



