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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76534 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90286 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100539 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99781 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107469 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94030 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Посол Израиля призвал паломников в Умани придерживаться карантина

Посол Израиля призвал паломников в Умани придерживаться карантина

Киев  •  УНН

 • 13437 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, совместно с мэром города Умани Александром Цебрием и главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом, посоветовал паломникам в Умани придерживаться указаний местного самоуправления и остаться в своих домах на время карантина. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал Джоэль Лион, передает УНН.

"Совместное обращение к паломникам города Умани от посла Государства Израиль Джоэля Лиона, городского головы города Умань Александра Цебрия, главного раввина Украины Моше Азмана и главного раввина города Умань Якова Джанта. Всем жителям святого города Умань. Тора заповедует нам - оставайся подальше от опасности... Из-за пандемии, которая бурлит в нашей обществе, мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления - "закон земли - это закон". Оставайтесь на карантине в своих домах. Не выходите на улицу. Не собирайтесь в группы более двух человек. Носите маски, если есть необходимость для выхода на улицу. Если вы больны, идите в больницу, не оставайтесь дома. Вы подвергаете опасности себя и тех, кто находится рядом с вами", - говорится в обращении.

Также отмечается, что полиция будет контролировать соблюдение карантина и штрафовать нарушителей.

"Желаем вам счастливой и кошерной Пасхи с молитвами о том, чтобы в праздник искупления нас также откупили от этой пандемии", - указано в обращении.

Напомним, в Умани от коронавируса умер паломник-хасид.

Украинские Национальные Новости

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