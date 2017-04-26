Посли ЄС прийняли рішення про надання Україні "безвізу" - П.Порошенко (доповнено)

"Щойно Рада Європейського Союзу на рівні послів прийняла історичне рішення про надання Україні безвізового режиму. Двері Європи для України відкриті", - наголосив Президент.

За його словами, залишилося ухвалити таке рішення Раді Євросоюзу на рівні міністрів і процес буде завершений.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.

Згідно з раніше ухваленим рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

Очільник українського уряду В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня.