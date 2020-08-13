Посли країн ЄС у Білорусі поклали квіти на місці загибелі учасника протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Посли країн Європейського Союзу поклали квіти на вулиці Пушкінській у Мінську, де загинув учасник акцій протесту, які розпочалися після президентських виборів у країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tut.by.
"Посли країн ЄС поклали квіти на Пушкінській, на місці, де загинув учасник протестів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, почалися масові акції протесту. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.