Посли країн ЄС у Білорусі поклали квіти на місці загибелі учасника протесту

"Посли країн ЄС поклали квіти на Пушкінській, на місці, де загинув учасник протестів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, почалися масові акції протесту. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.