Послы стран ЕС в Беларуси возложили цветы на месте гибели участника протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Послы стран Европейского Союза возложили цветы на улице Пушкинской в Минске, где погиб участник акций протеста, которые начались после президентских выборов в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Послы стран ЕС возложили цветы на Пушкинской, на месте, где погиб участник протестов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, начались массовые акции протеста. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.