Посли G7 у розмові з Разумковим обговорили забезпечення нової програми МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Посли “групи семи” провели зустріч з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, у якій наголосили на важливості забезпечення нової програми Міжнародного валютного фонду для України. Про це йдеться у повідомленні послів у Twitter, передає УНН.
“Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо що Україна і Міжнародний валютний фонд відмовилися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключилися на 18-місячну програму stand by.