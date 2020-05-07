Послы G7 в разговоре с Разумковым обсудили обеспечение новой программы МВФ

"Во время встречи с Главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что Украина и Международный валютный фонд отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.