Послы G7 в разговоре с Разумковым обсудили обеспечение новой программы МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Послы "семерки" провели встречу с Главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в которой отметили важность обеспечения новой программы Международного валютного фонда для Украины. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.
"Во время встречи с Главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что Украина и Международный валютный фонд отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.