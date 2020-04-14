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Посилення карантину на час Великодніх свят підтримує 80% українців

Посилення карантину на час Великодніх свят підтримує 80% українців

Київ • УНН

 • 18396 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят підтримує 80% українців. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.

“80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% — на час травневих свят. Стосовно обмежень під час Великодня більше тих, хто проти цієї ініціативи, серед вірян УПЦ (МП) та атеїстів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за останні два тижні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75% до 55%). Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25% опитаних.

Окрім того, повідомляється, що 70% підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року. 23% — проти цього.

Довідка: Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року.

Нагадаємо, під час карантину 47% респондентів почали рідше гуляти, а 49% стали частіше слідкувати за новинами.

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