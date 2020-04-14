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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Усиление карантина на время Пасхальных праздников поддерживает 80% украинцев

Усиление карантина на время Пасхальных праздников поддерживает 80% украинцев

Киев  •  УНН

 • 18387 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Возможно усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников поддерживает 80% украинцев. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

“80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% — на время майских праздников. Относительно ограничений во время Пасхи больше тех, кто против этой инициативы, среди верующих УПЦ (МП) и атеистов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние две недели значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

Кроме того, сообщается, что 70% поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года. 23% — против этого.

Справка: Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.

Напомним, во время карантина 47% респондентов начали реже гулять, а 49% стали чаще следить за новостями.

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