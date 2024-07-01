Поширення пташиного грипу: через різні підходи у світі є ймовірність прогавити зміни – вчені

У науковому світі стурбовані тим, що прогалини в нагляді можуть тримати агенції охорони здоров’я на кілька кроків позаду від нової пандемії пташиного грипу. Пишу УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вчені, які відстежують новий підтип пташиного грипу H5N1 у перелітних птахів все більше занепокоєні тим, що прогалини у спостереженні можуть залишити їх на кілька кроків позаду нової пандемії.

Доктор Жанна Марраццо, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, зауважує у коментарі Reuters, що нагляд за людьми "дуже, дуже обмежений". Слід розуміти, що актуальне поширення вірусу, - як приклад вказується поширення у середовищі 129 молочних стад у 12 штатах США, - свідчить про зміни, які можуть наблизити пташиний грип до передачі між людьми, оскільки інфекції вже були виявлені серед інших ссавців, від альпака до домашніх котів.

Декілька експертів заявили, що різні підходи агенцій охорони здоров’я тварин і людей можуть перешкодити швидшій реакції.

Якби ви розробляли систему з нуля, у вас було б одне агентство. Це не єдиний приклад, коли ми маємо проблеми з навколишнім середовищем або тваринами, які спричиняють людину проблеми - сказала Гігі Ґронвалл, експерт із біозахисту Центру охорони здоров’я Джона Гопкінса.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ризик H5N1 для людини низький, оскільки немає доказів передачі вірусу від людини.

Існують механізми для запуску більш масштабного виробництва тестів, засобів для лікування та вакцин, якщо це необхідно, попередив керівник відділу грипу агентства ООН Веньцін Чжан.

Втім інші експерти стверджують, що існує достатня стурбованість, відповідно слід готуватися до потенційного поширення інфекції серед людей.

Доповнення

Представник USDA (The United States Department of Agriculture) заявив, що агентство працює "цілодобово" з партнерами в рамках "загальнодержавного реагування". Запевняє, що "продовольчі запаси Америки залишаються безпечними, хворі корови зазвичай одужують через кілька тижнів, а ризик для здоров'я людей залишається низьким".

У заяві CDC (Центри контролю та профілактики захворювань – ред.) йдеться наступне: "Міністерство сільського господарства США, а також державні та місцеві департаменти охорони здоров'я по всій країні готувалися до появи нового вірусу грипу протягом майже 2 десятиліть і постійно відстежують навіть найменші зміни у вірусі", - інформує Центр.

Нагадаємо

У Мексиці 59-річний чоловік помер після захворювання пташиним грипом типу (A(H5N2). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я це перший у світі лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом грипу типу A.