Киев • УНН
Исследователи распространения птичьего гриппа, все больше обеспокоены пробелами в эпидемиологическом надзоре.
В научном мире обеспокоены тем, что пробелы в надзоре могут держать агентства здравоохранения на несколько шагов позади от новой пандемии птичьего гриппа. Пишу УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ученые, которые отслеживают новый подтип птичьего гриппа H5N1 у перелетных птиц все больше обеспокоены тем, что пробелы в наблюдении могут оставить их на несколько шагов позади новой пандемии.
Доктор Жанна Марраццо, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, отмечает в комментарии Reuters, что надзор за людьми "очень, очень ограничен". Следует понимать, что актуальное распространение вируса, - в качестве примера указывается распространение в среде 129 молочных стад в 12 штатах США, - свидетельствует об изменениях, которые могут приблизить птичий грипп к передаче между людьми, поскольку инфекции уже были обнаружены среди других млекопитающих, от альпака до домашних кошек.
Несколько экспертов заявили, что различные подходы агентств здравоохранения животных и людей могут помешать более быстрой реакции.
Если бы вы разработали систему с нуля, у вас было бы одно агентство. Это не единственный пример, когда у нас есть проблемы с окружающей средой или животными, которые вызывают у человека проблемы
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что риск H5N1 для человека низкий, поскольку нет доказательств передачи вируса от человека.
Существуют механизмы для запуска более масштабного производства тестов, средств для лечения и вакцин, если это необходимо, предупредил руководитель отдела гриппа агентства ООН Вэньцин Чжан.
Впрочем другие эксперты утверждают, что существует достаточная обеспокоенность, соответственно следует готовиться к потенциальному распространению инфекции среди людей.
Дополнение
Представитель USDA (The United States Department of Agriculture) заявил, что агентство работает "круглосуточно" с партнерами в рамках "общегосударственного реагирования". Уверяет, что "продовольственные запасы Америки остаются безопасными, больные коровы обычно выздоравливают через несколько недель, а риск для здоровья людей остается низким".
В заявлении CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний - ред.) говорится следующее: "Министерство сельского хозяйства США, а также государственные и местные департаменты здравоохранения по всей стране готовились к появлению нового вируса гриппа в течение почти 2 десятилетий и постоянно отслеживают даже малейшие изменения в вирусе", - информирует Центр.
Напомним,
В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A(H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.