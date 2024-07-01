В научном мире обеспокоены тем, что пробелы в надзоре могут держать агентства здравоохранения на несколько шагов позади от новой пандемии птичьего гриппа. Пишу УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ученые, которые отслеживают новый подтип птичьего гриппа H5N1 у перелетных птиц все больше обеспокоены тем, что пробелы в наблюдении могут оставить их на несколько шагов позади новой пандемии.

Доктор Жанна Марраццо, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, отмечает в комментарии Reuters, что надзор за людьми "очень, очень ограничен". Следует понимать, что актуальное распространение вируса, - в качестве примера указывается распространение в среде 129 молочных стад в 12 штатах США, - свидетельствует об изменениях, которые могут приблизить птичий грипп к передаче между людьми, поскольку инфекции уже были обнаружены среди других млекопитающих, от альпака до домашних кошек.

Несколько экспертов заявили, что различные подходы агентств здравоохранения животных и людей могут помешать более быстрой реакции.

Если бы вы разработали систему с нуля, у вас было бы одно агентство. Это не единственный пример, когда у нас есть проблемы с окружающей средой или животными, которые вызывают у человека проблемы - сказала Гиги Гронвалл, эксперт по биозащите Центра здравоохранения Джона Хопкинса.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что риск H5N1 для человека низкий, поскольку нет доказательств передачи вируса от человека.

Существуют механизмы для запуска более масштабного производства тестов, средств для лечения и вакцин, если это необходимо, предупредил руководитель отдела гриппа агентства ООН Вэньцин Чжан.

Впрочем другие эксперты утверждают, что существует достаточная обеспокоенность, соответственно следует готовиться к потенциальному распространению инфекции среди людей.

Дополнение

Представитель USDA (The United States Department of Agriculture) заявил, что агентство работает "круглосуточно" с партнерами в рамках "общегосударственного реагирования". Уверяет, что "продовольственные запасы Америки остаются безопасными, больные коровы обычно выздоравливают через несколько недель, а риск для здоровья людей остается низким".

В заявлении CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний - ред.) говорится следующее: "Министерство сельского хозяйства США, а также государственные и местные департаменты здравоохранения по всей стране готовились к появлению нового вируса гриппа в течение почти 2 десятилетий и постоянно отслеживают даже малейшие изменения в вирусе", - информирует Центр.

Напомним,

В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A(H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.