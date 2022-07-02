Пошукові роботи в ТЦ у Кременчуці завершили: остаточна кількість загиблих встановлюється
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Пошукові роботи в ТЦ "Амстор" у Кременчуці після ракетного удару росіян завершили, остаточна кількість загиблих встановлюється, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється", - зазначив Лунін у Telegram.
Він наголосив, що 27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини. "Щирі співчуття рідним і близьким загиблих…", - вказав голова ОВА.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.
Як повідомили у ДСНС, всього з початку робіт на місці удару по ТЦ виявлено 29 фрагментів тіл.