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Поисковые работы в ТЦ в Кременчуге завершили: окончательное число погибших устанавливается

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Поисковые работы в ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян завершили, окончательное количество погибших устанавливается, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.

Цитата

"В 13:25 спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ «Амстор» в Кременчуге. Окончательное количество погибших устанавливается", - отметил Лунин в Telegram.

Он подчеркнул, что 27 июня 2022 стало самым трагическим днем в современной истории Полтавской области. "Искренние соболезнования родным и близким погибших…", - указал глава ОВА.

Дополнение

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

Как сообщили в ГСЧС, всего с начала работ на месте удара по ТЦ обнаружено 29 фрагментов тел.

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