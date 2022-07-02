Поисковые работы в ТЦ в Кременчуге завершили: окончательное число погибших устанавливается
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Поисковые работы в ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян завершили, окончательное количество погибших устанавливается, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"В 13:25 спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ «Амстор» в Кременчуге. Окончательное количество погибших устанавливается", - отметил Лунин в Telegram.
Он подчеркнул, что 27 июня 2022 стало самым трагическим днем в современной истории Полтавской области. "Искренние соболезнования родным и близким погибших…", - указал глава ОВА.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.
Как сообщили в ГСЧС, всего с начала работ на месте удара по ТЦ обнаружено 29 фрагментов тел.