Пошуки зниклого батискафа "Титан": прогнозовані запаси кисню закінчуються

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 5240 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 24502 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 27199 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 34800 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 105223 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175532 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 185566 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141522 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137443 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87751 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.9м/с
31%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 21841 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 25747 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 27196 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 21279 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 9702 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 10348 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 24535 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 185581 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 241385 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 389203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16367 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21432 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37648 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 33935 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141527 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Пошуки зниклого батискафа "Титан": прогнозовані запаси кисню закінчуються

Київ • УНН

 • 2246883 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Якщо корпус батискафа "Титан" не був зруйнований, то запасів кисню п'ятьом членам екіпажу вистачить ще на кілька годин. За прогнозами, чотириденний запас кисню на борту субмарини, закінчується через лічені години - о 13:08 за центральноєвропейським часом. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.

Пошуки зниклого батискафа "Титан": прогнозовані запаси кисню закінчуються

Деталі

Пошуки зниклого батискафа "Титан", який загубився у північній Атлантиці не переривалися навіть уночі. До масштабної рятувальної операції, яка ведеться на території понад 20 000 км², залучені військові та комерційні літаки, судна і високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції. Водночас приблизно половина рятувальних засобів усе ще перебувають у дорозі.

За прогнозами, чотириденний запас кисню на борту субмарини, закінчиться через лічені години. А саме о 13:08 за центральноєвропейським часом.

"Ми повинні зберігати оптимізм і надію, коли займаємося пошуками. Зараз у нас повним ходом йде робота, тому я не буду спекулювати та гадати, коли все закінчиться", - заявив капітан Джеймі Фредерік, який координує операцію.

Береговій охороні США так і не вдалося встановити джерело підводних шумів у зоні пошуків. Зазначається, що протягом вівторка і середи, гідролокаційні пристрої реєстрували ці шуми.

За інформацією, навіть якщо підводний апарат буде знайдений, його підняття з глибини, яка сягає майже чотири кілометри, може зайняти кілька годин.

Нагадаємо

Туристичний підводний човен, що занурювався до уламків "Титаніка", зник безвісти. Масштабна пошуково-рятувальна операція проводиться в середній Атлантиці після того, як у неділю під час занурення до місця загибелі "Титаніка" батискаф зник.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74