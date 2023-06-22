Пошуки зниклого батискафа "Титан": прогнозовані запаси кисню закінчуються
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Якщо корпус батискафа "Титан" не був зруйнований, то запасів кисню п'ятьом членам екіпажу вистачить ще на кілька годин. За прогнозами, чотириденний запас кисню на борту субмарини, закінчується через лічені години - о 13:08 за центральноєвропейським часом. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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Пошуки зниклого батискафа "Титан", який загубився у північній Атлантиці не переривалися навіть уночі. До масштабної рятувальної операції, яка ведеться на території понад 20 000 км², залучені військові та комерційні літаки, судна і високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції. Водночас приблизно половина рятувальних засобів усе ще перебувають у дорозі.
За прогнозами, чотириденний запас кисню на борту субмарини, закінчиться через лічені години. А саме о 13:08 за центральноєвропейським часом.
"Ми повинні зберігати оптимізм і надію, коли займаємося пошуками. Зараз у нас повним ходом йде робота, тому я не буду спекулювати та гадати, коли все закінчиться", - заявив капітан Джеймі Фредерік, який координує операцію.
Береговій охороні США так і не вдалося встановити джерело підводних шумів у зоні пошуків. Зазначається, що протягом вівторка і середи, гідролокаційні пристрої реєстрували ці шуми.
За інформацією, навіть якщо підводний апарат буде знайдений, його підняття з глибини, яка сягає майже чотири кілометри, може зайняти кілька годин.
Нагадаємо
Туристичний підводний човен, що занурювався до уламків "Титаніка", зник безвісти. Масштабна пошуково-рятувальна операція проводиться в середній Атлантиці після того, як у неділю під час занурення до місця загибелі "Титаніка" батискаф зник.