Поиски пропавшего батискафа "Титан": прогнозируемые запасы кислорода заканчиваются

Детали

Поиски пропавшего батискафа "Титан", который потерялся в северной Атлантике, не прерывались даже ночью. К масштабной спасательной операции, которая ведется на территории более 20 000 км², привлечены военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехничное подводное оборудование из США, Канады и Франции. В то же время примерно половина спасательных средств все еще находятся в пути.

По прогнозам, четырехдневный запас кислорода на борту субмарины, закончится через считанные часы. А именно в 13:08 по центральноевропейскому времени.

"Мы должны сохранять оптимизм и надежду, когда занимаемся поисками. Сейчас у нас полным ходом идет работа, поэтому я не буду спекулировать и гадать, когда все закончится", - заявил капитан Джейми Фредерик, который координирует операцию.

Береговой охране США так и не удалось установить источник подводных шумов в зоне поисков. Отмечается, что в течение вторника и среды, гидролокационные устройства регистрировали эти шумы.

По информации, даже если подводный аппарат будет найден, его поднятие с глубины, которая достигает почти четыре километра, может занять несколько часов.

Напомним

Туристическая подводная лодка, погружавшаяся к обломкам "Титаника", пропала без вести. Масштабная поисково-спасательная операция проводится в средней Атлантике после того, как в воскресенье во время погружения к месту гибели "Титаника" батискаф исчез.