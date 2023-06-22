Поиски пропавшего батискафа "Титан": прогнозируемые запасы кислорода заканчиваются
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Если корпус батискафа "Титан" не был разрушен, то запасов кислорода пятерым членам экипажа хватит еще на несколько часов. По прогнозам, четырехдневный запас кислорода на борту субмарины, заканчивается через считанные часы - в 13:08 по центральноевропейскому времени. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.
Детали
Поиски пропавшего батискафа "Титан", который потерялся в северной Атлантике, не прерывались даже ночью. К масштабной спасательной операции, которая ведется на территории более 20 000 км², привлечены военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехничное подводное оборудование из США, Канады и Франции. В то же время примерно половина спасательных средств все еще находятся в пути.
По прогнозам, четырехдневный запас кислорода на борту субмарины, закончится через считанные часы. А именно в 13:08 по центральноевропейскому времени.
"Мы должны сохранять оптимизм и надежду, когда занимаемся поисками. Сейчас у нас полным ходом идет работа, поэтому я не буду спекулировать и гадать, когда все закончится", - заявил капитан Джейми Фредерик, который координирует операцию.
Береговой охране США так и не удалось установить источник подводных шумов в зоне поисков. Отмечается, что в течение вторника и среды, гидролокационные устройства регистрировали эти шумы.
По информации, даже если подводный аппарат будет найден, его поднятие с глубины, которая достигает почти четыре километра, может занять несколько часов.
Напомним
Туристическая подводная лодка, погружавшаяся к обломкам "Титаника", пропала без вести. Масштабная поисково-спасательная операция проводится в средней Атлантике после того, как в воскресенье во время погружения к месту гибели "Титаника" батискаф исчез.