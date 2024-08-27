Пошкоджений через удар рф будинок у Луцьку планують відновити до зими – міський голова

Багатоповерхівку, що була пошкоджена внаслідок російської масованої атаки вчора, планують відбудувати до початку зими. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз спеціальна комісія вивчає питання, щодо тих квартир в ких можна буде проживати і тих квартир, в яких буде заборонено проживати до кінця ремонту будинку. Ми продовжуємо розселювати людей та надаємо тимчасове житло

За його словами,спеціальна комісія обліковує кожен випадок для того, щоб люди змогли отримати компенсацію. Зараз очікується експертний висновок та план ремонту цього будинку.

Маємо зробити ремонт цього будинку та повернути всіх до помешкань так швидко, як тільки це можливо… Він підлягає відновленню, сподіваємось, що нам вдасться до зими відновити будинок і повернути людей