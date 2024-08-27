Пошкоджений через удар рф будинок у Луцьку планують відновити до зими – міський голова
Київ • УНН
Багатоповерхівку в Луцьку, пошкоджену російською атакою, планують відбудувати до зими. Міська влада розселяє мешканців, надає тимчасове житло та готує план ремонту для швидкого повернення людей.
Багатоповерхівку, що була пошкоджена внаслідок російської масованої атаки вчора, планують відбудувати до початку зими. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Зараз спеціальна комісія вивчає питання, щодо тих квартир в ких можна буде проживати і тих квартир, в яких буде заборонено проживати до кінця ремонту будинку. Ми продовжуємо розселювати людей та надаємо тимчасове житло
За його словами,спеціальна комісія обліковує кожен випадок для того, щоб люди змогли отримати компенсацію. Зараз очікується експертний висновок та план ремонту цього будинку.
Маємо зробити ремонт цього будинку та повернути всіх до помешкань так швидко, як тільки це можливо… Він підлягає відновленню, сподіваємось, що нам вдасться до зими відновити будинок і повернути людей
Нагадаємо
Після потрапляння уламків "шахеда" у багатоквартирний будинок у Луцьку ніхто не загинув, проте є постраждалі. На місці події встановлено намет для допомоги мешканцям, а фахівці оцінюють стан пошкодженого будинку.