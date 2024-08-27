Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

Многоэтажку, которая была повреждена в результате российской массированной атаки вчера, планируют отстроить до начала зимы. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас специальная комиссия изучает вопрос, относительно тех квартир в которых можно будет проживать и тех квартир, в которых будет запрещено проживать до конца ремонта дома. Мы продолжаем расселять людей и предоставляем временное жилье - говорит Полищук.

По его словам, специальная комиссия учитывает каждый случай для того, чтобы люди смогли получить компенсацию. Сейчас ожидается экспертное заключение и план ремонта этого дома.

Должны сделать ремонт этого дома и вернуть всех в помещения так быстро, как только это возможно... Он подлежит восстановлению, надеемся, что нам удастся до зимы восстановить дом и вернуть людей - добавил Полищук.

Напомним

После попадания обломков "шахеда" в многоквартирный дом в Луцке никто не погиб, однако есть пострадавшие. На месте происшествия установлена палатка для помощи жителям, а специалисты оценивают состояние поврежденного дома.