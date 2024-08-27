Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова
Киев • УНН
Многоэтажку в Луцке, поврежденную российской атакой, планируют отстроить до зимы. Городские власти расселяют жителей, предоставляют временное жилье и готовят план ремонта для быстрого возвращения людей.
Многоэтажку, которая была повреждена в результате российской массированной атаки вчера, планируют отстроить до начала зимы. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас специальная комиссия изучает вопрос, относительно тех квартир в которых можно будет проживать и тех квартир, в которых будет запрещено проживать до конца ремонта дома. Мы продолжаем расселять людей и предоставляем временное жилье
По его словам, специальная комиссия учитывает каждый случай для того, чтобы люди смогли получить компенсацию. Сейчас ожидается экспертное заключение и план ремонта этого дома.
Должны сделать ремонт этого дома и вернуть всех в помещения так быстро, как только это возможно... Он подлежит восстановлению, надеемся, что нам удастся до зимы восстановить дом и вернуть людей
Напомним
После попадания обломков "шахеда" в многоквартирный дом в Луцке никто не погиб, однако есть пострадавшие. На месте происшествия установлена палатка для помощи жителям, а специалисты оценивают состояние поврежденного дома.