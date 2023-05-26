Пошкодження плотини Карлівського водосховища: евакуйовано вже 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Донеччині евакуйовано вже 26 осіб, серед них 8 дітей, внаслідок ворожого удару по плотині Карлівського водосховища. Про це повдомив Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"З вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей. Станом на 23:30 у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено.
Рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці події та повністю контролюють ситуацію", - зазначив Кириленко.
Доповнення
Так, 25 травня близько 17:20 внаслідок обстрілу російських окупаційних військ була пошкоджена дамба Карлівського водосховища. Внаслідок цього відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки.
Як повідомляється, в річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких загалом проживає 981 людина.
В Донецькій ОВА зауважили, що було проведено засідання комісії ТЕБ та НС, та створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. На місці наразі тривають роботи з мінімізації наслідків обстрілу.