Повреждение плотины Карловского водохранилища: эвакуированы уже 26 человек

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"С улицы Набережной в Галициновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено.

Спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию", - отметил Кириленко.

Дополнение

Так, 25 мая около 17:20 в результате обстрела российских оккупационных войск была повреждена дамба Карловского водохранилища. Вследствие этого происходит неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галициновки.

Как сообщается, в реке поднялся уровень воды и существует угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района, в которых в целом проживает 981 человек.

В Донецкой ОВА отметили, что было проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. На месте сейчас продолжаются работы по минимизации последствий обстрела.



