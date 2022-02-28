Поширював на YouTube координати оборонних об'єктів і закликав Путіна бомбити їх: проти жителя Закарпаття відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Закарпатті чоловік здійснював фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення і поширював їх на YouTube, а також закликав президента РФ наносити артилерійські удари по цим об’єктам з метою їх знищення. СБУ відкрила кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Цитата
“Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом розміщення в YouTube звернення до керівництва РФ з проханням наносити артилерійські удари по об’єктам оборонного значення на Закарпатті”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Встановлено, що громадянин України здійснював фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення і поширював їх на YouTube.
Крім цього, чоловік закликав президента РФ наносити артилерійські удари по цим об’єктам з метою їх знищення.
Злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтями 113 (диверсія) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Додамо
Раніше СБУ оприлюднила відео, на яких російські військові здаються у полон, та на відео розповідають та каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.