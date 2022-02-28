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Поширював на YouTube координати оборонних об'єктів і закликав Путіна бомбити їх: проти жителя Закарпаття відкрили справу

Поширював на YouTube координати оборонних об'єктів і закликав Путіна бомбити їх: проти жителя Закарпаття відкрили справу

Київ • УНН

 • 644397 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Закарпатті чоловік здійснював фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення і поширював їх на YouTube, а також закликав президента РФ наносити артилерійські удари по цим об’єктам з метою їх знищення. СБУ відкрила кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Цитата

“Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом розміщення в YouTube звернення до керівництва РФ з проханням наносити артилерійські удари по об’єктам оборонного значення на Закарпатті”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Встановлено, що громадянин України здійснював фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення і поширював їх на YouTube.

Крім цього, чоловік закликав президента РФ наносити артилерійські удари по цим об’єктам з метою їх знищення.

Злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтями 113 (диверсія) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Додамо

Раніше СБУ оприлюднила відео, на яких російські військові здаються у полон, та на відео розповідають та каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.

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