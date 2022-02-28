Распространял на YouTube координаты оборонительных объектов и призвал Путина бомбить их: против жителя Закарпатья открыли дело

Цитата

“Следователи СБУ начали уголовное производство по факту размещения в YouTube обращения к руководству РФ с просьбой наносить артиллерийские удары по объектам военного значения на Закарпатье”, - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что гражданин Украины осуществлял фиксацию географических координат объектов оборонного значения и распространял их на YouTube.

Кроме этого, мужчина призвал президента РФ наносить артиллерийские удары по этим объектам с целью их уничтожения.

Преступление расследуется в рамках уголовного производства по статьям 113 (диверсия) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Ранее СБУ обнародовала видео, на которых российские военные сдаются в плен, и на видео рассказывают и каются в том, что пришли с войной на нашу землю.