Распространял на YouTube координаты оборонительных объектов и призвал Путина бомбить их: против жителя Закарпатья открыли дело
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На Закарпатье мужчина осуществлял фиксацию географических координат объектов оборонного значения и распространял их на YouTube, а также призывал президента РФ наносить артиллерийские удары по этим объектам с целью их уничтожения. СБУ открыла уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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“Следователи СБУ начали уголовное производство по факту размещения в YouTube обращения к руководству РФ с просьбой наносить артиллерийские удары по объектам военного значения на Закарпатье”, - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что гражданин Украины осуществлял фиксацию географических координат объектов оборонного значения и распространял их на YouTube.
Кроме этого, мужчина призвал президента РФ наносить артиллерийские удары по этим объектам с целью их уничтожения.
Преступление расследуется в рамках уголовного производства по статьям 113 (диверсия) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
Ранее СБУ обнародовала видео, на которых российские военные сдаются в плен, и на видео рассказывают и каются в том, что пришли с войной на нашу землю.