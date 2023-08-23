Поширювали відео роботи ППО: четверо жителів столиці отримали вироки

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«За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судами винесено вироки чотирьом мешканцям міста Києва за обвинуваченням у поширенні несанкціонованої інформації про розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)», - ідеться в повідомленні прокуратури.

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За даними слідства, обвинувачені в травні 2023 року під час ракетних атак рф по території міста Києва здійснювали відеозйомку та поширювали соціальних мережах розміщення Збройних сил України, направлення систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

Як повідомляється, вироком суду фігурантів засуджено до 5 років позбавлення волі. Оскільки обвинуваченні уклали угоду про визнання винуватості, як зазначається, при розгляді справи суд врахував цей фактор та присудив у вигляді покарання випробувального терміну на строк від 1 до 3 років відповідно. Вироки вступили у законну силу.

Нагадаємо

Українській блогерці Інні Вороновій, яка "засвітила" роботу ППО під час удару по Києву, оголосили вирок. Суд затвердив угоду про визнання винуватості і звільнив жінку від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік

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