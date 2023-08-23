Распространяли видео работы ПВО: четверо жителей столицы получили приговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Суд вынес приговоры четырем жителям Киева, которые распространяли работу ППО, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«При поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судами вынесены приговоры четырем жителям города Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении прокуратуры.
Детали
По данным следствия, обвиняемые в мае 2023 года во время ракетных атак рф по территории города Киева осуществляли видеосъемку и распространяли в социальных сетях размещение Вооруженных сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.
Как сообщается, приговором суда фигуранты приговорены к 5 годам лишения свободы. Поскольку обвинении заключили соглашение о признании виновности, как отмечается, при рассмотрении дела суд учел этот фактор и присудил в виде наказания испытательного срока на срок от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу.
Напомним
Украинской блогерше Инне Вороновой, которая "засветила" работу ПВО во время удара по Киеву, огласили приговор. Суд утвердил соглашение о признании виновности и освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год
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