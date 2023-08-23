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Распространяли видео работы ПВО: четверо жителей столицы получили приговоры

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Суд вынес приговоры четырем жителям Киева, которые распространяли работу ППО, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

«При поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судами вынесены приговоры четырем жителям города Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

По данным следствия, обвиняемые в мае 2023 года во время ракетных атак рф по территории города Киева осуществляли видеосъемку и распространяли в социальных сетях размещение Вооруженных сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

Как сообщается, приговором суда фигуранты приговорены к 5 годам лишения свободы. Поскольку обвинении заключили соглашение о признании виновности, как отмечается, при рассмотрении дела суд учел этот фактор и присудил в виде наказания испытательного срока на срок от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу.

Напомним

Украинской блогерше Инне Вороновой, которая "засветила" работу ПВО во время удара по Киеву, огласили приговор. Суд утвердил соглашение о признании виновности и освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год

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