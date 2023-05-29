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Поширювала рашистську пресу: на Харківщині затримали директорку “російської пошти” Ізюма

Поширювала рашистську пресу: на Харківщині затримали директорку “російської пошти” Ізюма

Київ • УНН

 • 382439 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України затримала директорку “російської пошти” Ізюма, яка організувала поширення преси рашистів. Їй загрожує до 12 років ув’язнення, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну колаборантку у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини. Нею виявилась 43-річна працівниця одного з відділень Укрпошти в Ізюмі. Після захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

На знак подяки за таку «лояльність» гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення «роспошти».

На новій «посаді» зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку.

Для цього вона організувала розсилку пропагандистських видань рф до місцевих жителів. Серед них – «Комсомольская правда» і «Харьков Z». Також примірники окупаційних газет примусово роздавали згідно з «рознарядкою» прямо у поштовому відділені.

У цих «виданнях» російські автори виправдовували збройну агресію рф, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників. Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Доповнення

Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який "наводив" російські ракети на Україну.

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