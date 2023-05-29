Распространяла рашистскую прессу: в Харьковской области задержали директора "российской почты" Изюма

ukru
19:26 • 39349 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101142 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105500 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105877 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100693 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91708 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109564 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131163 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170079 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201272 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 29006 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59066 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 33737 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 28751 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 37825 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170079 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201272 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143315 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149878 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59066 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103319 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120373 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156080 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162966 просмотра
Актуальное
Распространяла рашистскую прессу: в Харьковской области задержали директора "российской почты" Изюма

Распространяла рашистскую прессу: в Харьковской области задержали директора "российской почты" Изюма

Киев • УНН

 • 382438 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала директора "российской почты" Изюма, которая организовала распространение прессы рашистов. Ей грозит до 12 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины. Ею оказалась 43-летняя работница одного из отделений Укрпочты в Изюме. После захвата города она поддержала русских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.

В благодарность за такую «лояльность» гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение «роспочты».

На новой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий россии к местным жителям. Среди них – «Комсомольская правда» и «Харьков Z». Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали по «разнарядке» прямо в почтовом отделении.

В этих «изданиях» российские авторы оправдывали вооруженную злость россии, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков. После освобождения города вражеская приспешница сменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, "наводившего" российские ракеты на Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы