Распространяла рашистскую прессу: в Харьковской области задержали директора "российской почты" Изюма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала директора "российской почты" Изюма, которая организовала распространение прессы рашистов. Ей грозит до 12 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины. Ею оказалась 43-летняя работница одного из отделений Укрпочты в Изюме. После захвата города она поддержала русских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.
В благодарность за такую «лояльность» гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение «роспочты».
На новой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.
Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий россии к местным жителям. Среди них – «Комсомольская правда» и «Харьков Z». Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали по «разнарядке» прямо в почтовом отделении.
В этих «изданиях» российские авторы оправдывали вооруженную злость россии, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков. После освобождения города вражеская приспешница сменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия.
Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, "наводившего" российские ракеты на Украину.