Посадовцю Одеської ОДА оголосили про підозру у заволодінні коштами на суму понад 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Контррозвідка СБУ оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами на суму 1,6 млн гривень керівнику одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що наприкінці січня цього року оперативники спецслужби викрили факт розкрадання коштів держбюджету чиновниками одного з департаментів Одеської облдержадміністрації через комунальне підприємство.
“За попередніми даними, фігуранти привласнили майже 1,6 мільйона гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту. За одним з епізодів протиправної діяльності фігурантів слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику департаменту Одеської облдержадміністрації”, — сказано у повідомленні.
За версією досудового розслідування, посадовець причетний до заволодіння коштів, передбачених на оплату праці працівників установи. Для реалізації оборудки фігуранти використовували механізм фіктивного працевлаштування.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, на Сумщині оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Сумської ОДА за фактом привласнення 1,7 млн гривень, виділених на виготовлення документації для будівництва амбулаторій.