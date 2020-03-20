Чиновнику Одесской ОГА объявили о подозрении в завладении средствами на сумму свыше 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Контрразведка СБУ объявили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму 1,6 млн гривен руководителю одного из департаментов Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в конце января этого года оперативники спецслужбы разоблачили факт хищения средств госбюджета чиновниками одного из департаментов Одесской облгосадминистрации через коммунальное предприятие.
“По предварительным данным, фигуранты присвоили почти 1,6 миллиона гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента. По одному из эпизодов противоправной деятельности фигурантов следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю департамента Одесской облгосадминистрации”, — говорится в сообщении.
По версии предварительного расследования, чиновник причастен к завладению средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Для реализации сделки фигуранты использовали механизм фиктивного трудоустройства.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Сумской объявили о подозрении начальнику одного из управлений Сумской ОГА по факту присвоения 1,7 млн гривен, выделенных на изготовление документации для строительства амбулаторий.