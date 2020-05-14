Посадовця викрили на хабарі за видачу сертифікату на виробництво антисептику

“В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником генерального директора держпідприємства. Зловживаючи службовим становищем та з метою незаконного збагачення, посадовець поставив підприємцю вимогу передати йому неправомірну вигоду в розмірі 31 тис. грн за вирішення питання щодо безперешкодного виготовлення необхідної документації для затвердження технічних умов та видачу сертифікату відповідності на виробництво антисептиків”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що його затримали після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 16 тис. грн у порядку ст. 208 КПК України.

Зазначається, що за вказаним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

“На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання викритій особі запобіжного заходу”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили підпільний цех з виробництва антисептиків.