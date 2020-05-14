Посадовця викрили на хабарі за видачу сертифікату на виробництво антисептику
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Хмельниччині заступника генерального директора держпідприємства викрили на вимаганні та отриманні хабара за видачу сертифікату відповідності на виробництво антисептику. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
“В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником генерального директора держпідприємства. Зловживаючи службовим становищем та з метою незаконного збагачення, посадовець поставив підприємцю вимогу передати йому неправомірну вигоду в розмірі 31 тис. грн за вирішення питання щодо безперешкодного виготовлення необхідної документації для затвердження технічних умов та видачу сертифікату відповідності на виробництво антисептиків”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що його затримали після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 16 тис. грн у порядку ст. 208 КПК України.
Зазначається, що за вказаним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).
“На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання викритій особі запобіжного заходу”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили підпільний цех з виробництва антисептиків.