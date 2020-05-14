Чиновника уличили во взятке за выдачу сертификата на производство антисептика
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Хмельницкой области заместителя генерального директора госпредприятия уличили в вымогательстве и получении взятки за выдачу сертификата соответствия на производство антисептика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
“В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем генерального директора госпредприятия. Злоупотребляя служебным положением и с целью незаконного обогащения, чиновник поставил предпринимателю требование передать ему неправомерную выгоду в размере 31 тыс. грн за решение вопроса относительно беспрепятственного изготовления необходимой документации для утверждения технических условий и выдаче сертификата соответствия на производство антисептиков”, — говорится в сообщении.
Указано, что его задержали после получения второй части неправомерной выгоды в размере 16 тыс. грн в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством).
“В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание разоблаченной лицу меры пресечения”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили подпольный цех по производству антисептиков.