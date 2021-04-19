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Посадовця Секретаріату Кабміну судитимуть за вимагання від підрядника 2,5 млн грн “відкату”

Київ • УНН

 • 13520 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України за підозрою у вимаганні від підрядника 2,5 млн грн “відкату” за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата

“Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та фінансового директора товариства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що у лютому минулого року посадовець, залучивши директора товариства у якості посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 млн грн у якості “відкату” за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду та відкликання судових позовів до підрядника.

Доповнення

На Запоріжжі СБУ викрила наразі колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур Запорізької області на отриманні хабара. Його підозрюють у вимаганні грошей за закриття сфальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об’єктів соціальної сфери.

Служба безпеки України затримала начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал”, який вимагав 38,2 тис. доларів хабаря від представника комерційної структури.

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