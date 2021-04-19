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Чиновника Секретариата Кабмина будут судить за вымогательство от подрядчика 2,5 млн грн "отката"

Чиновника Секретариата Кабмина будут судить за вымогательство от подрядчика 2,5 млн грн "отката"

Киев  •  УНН

 • 13516 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины по подозрению в вымогательстве от подрядчика 2,5 млн грн "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Цитата

"Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что расследованием установлено, что в феврале прошлого года чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома Правительства и отзыв судебных исков к подрядчику.

Дополнение

В Запорожье СБУ разоблачила пока бывшего прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области на получении взятки. Его подозревают в вымогательстве денег за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы.

Служба безопасности Украины задержала начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал", который требовал 38,2 тыс. долларов взятки от представителя коммерческой структуры.

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