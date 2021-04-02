Вимагав "відкат" з підрядника: на Запоріжжі затримала на хабарі екскерівника місцевої прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Запоріжжі СБУ викрила наразі колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур Запорізької області на отриманні хабара. Його підозрюють у вимаганні грошей за закриття сфальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об’єктів соціальної сфери. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Цитата:
"Служба безпеки України викрила наразі колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур Запорізької області на отриманні хабара. Посадовець вимагав гроші за закриття сфальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за попередньою версією слідства, колишній прокурор отримував кошти від посадовців органів самоврядування і підрядників, які проводили реконструкцію селищного будинку культури та адмінбудівлі селищної ради. У разі відмови сплати "данину", прокурор погрожував відкриттям кримінального провадження за штучними звинуваченнями. Вирішити "проблему" він обіцяв за 10% від вартості договору.
"Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання 10 тисяч доларів з посадовця одного із селищ міського типу за "закриття справи". Правоохоронці затримали зловмисника на околиці одного із селищ Михайлівського району області під час отримання більшої частини хабара. У ході затримання представник прокурора чинив опір і намагався втекти з місця події", - зазначається в повідомленні.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому планується повідомлення про підозру.
Також тривають слідчі дії для встановлення інших фактів його злочинної діяльності та осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.
Доповнення
Служба безпеки України затримала начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал", який вимагав 38,2 тис. доларів хабаря від представника комерційної структури.